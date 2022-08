Mariana Skiadaressis: “Me interesaba contar una historia donde se desplegara el deseo femenino sin disciplinamiento”

Me interesaba contar una historia donde se desplegara el deseo femenino sin disciplinamiento, porque el deseo no tiene una forma determinada. Estamos en una época donde hay un discurso bastante totalitario que te dice cómo tenés que ser, amar, respirar. Por ejemplo, ese lema “el amor no duele”, me parece ridículo, chato, simplificador. Las relaciones interpersonales y las amorosas son tan complejas como las personas mismas, y de este modo quise explorar un tema del que no se suele hablar mucho, al menos no de esta forma descarnada. Pensaba que la violencia de género puede gestarse entre dos también, con eso no quiero decir que esté bien, pero sí que si no complejizamos las cuestiones que hay que discutir, no existe una verdadera posibilidad de combatirlas. Me parece que la cultura del “bien decir” en la que vivimos, nos imposibilita dar las discusiones que hay que dar. Por decir “afrodescendiente” no va a desaparecer la xenofobia. Por eso me gusta, quiero y elijo nombrar las cosas por su nombre. Hablar con eufemismos obtura los problemas de fondo y subestima a los lectores. Yo prefiero hablar sin rodeos, aunque eso incomode. Todo lo que metemos debajo de la alfombra de los eufemismos al final explota por algún lado.