Inédito En un juicio sucesorio | Un fallo judicial modifica los datos de uno de los herederos para respetar su identidad trans

Un fallo judicial resolvió modificar los datos de una sucesión luego de comprobar que uno de los herederos era una mujer trans y no un hombre, que era la identidad con la que esta persona aparecía identificada en el juicio. La decisión fue tomada por la Dra. Sandra Roldán -titular del Juzgado de Familia y Sucesiones de la IIIa. Nominación del Centro Judicial Concepción-, en un juicio sucesorio iniciado en el año 2020 y en el que, durante el proceso, uno de los herederos fue víctima de un homicidio. A raíz de ese fallecimiento, la Justicia comprobó que ese heredero no era un hombre sino una mujer trans, por lo que la magistrada determinó que correspondía utilizar el nombre con el que ella se autopercibía, y no el que figuraba en el DNI. Se trata de una resolución basada en lo que estipula la Ley nacional de Identidad de Género, tratados internacionales y jurisprudencia análoga.