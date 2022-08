Cartas de lectores II: fondos no reintegrables

La disposición del gobernador interino, Osvaldo Jaldo, de otorgar fondos no reintegrables de la provincia solamente a municipios gobernados por intendentes justicialistas es lamentablemente, una medida antidemocrática y discriminatoria. El gobernador Interino sabe que los recursos que maneja la provincia provienen del aporte y las contribuciones que pagamos todos los habitantes de Tucumán, no solamente los justicialistas. Sabe también que las necesidades existentes en Tucumán afectan a todos por igual sin distinciones de carácter político. Esta medida afecta, entre otras ciudades, a Bella Vista, que tiene desde 2015 un gobierno municipal que es considerado el mejor de su historia, con un intendente trabajador, honesto y progresista, secundado por un Concejo Deliberante integrado en su mayoría por concejales justicialistas que han gobernado la ciudad sin conflictos ni discriminación, atendiendo solamente el bienestar general, lo que se nota claramente en el apoyo comunitario del que gozan. Espero que el Sr. Gobernador enmiende esta medida y gobierne para todos los tucumanos sin distinción de filiación partidaria. Parafraseando la expresión de que la Patria somos todos, yo diría “Tucumán somos todos” los que habitamos esta querida provincia, no solamente quienes tienen una determinada pertenencia partidaria.