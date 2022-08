Cartas de lectores III: desaciertos

Si el Presidente, al inicio de su gestión, hubiese priorizado la deuda con el FMI, y más adelante las elecciones de medio término de 2021, se habría evitado la descomunal crisis social, económica, financiera y política que agobia a los argentinos. Ni el Presidente ni su gabinete advirtieron que ambos temas serían devastadores para el país. En el primer punto, es un enigma que después de 15 meses de haber asumido como presidente recién ordenara la investigación del crédito y la responsabilidad de los participantes, para juzgarlos, condenarlos y mostrarlos al mundo, como los responsables de la crisis financiera actual, y destacar la ilegalidad de la maniobra. El segundo caso expuso la impericia política de todo el Gabinete al no advertir que la derrota electoral en 2021 produjo la pérdida del poder político, que es la garantía constitucional para que los jueces fallen de acuerdo a la Constitución y las leyes, y no por presiones del cuarto poder, que los deshilacha públicamente; ni por el poder político que los destituye; menos aún por el poder económico, que los corrompe y enriquece. Los desaciertos del Presidente lo llevaron a perder el tren de la historia, pero no quedó solo en el andén, también quedaron millones de argentinos con sus maletas cargadas de sueños frustrados.