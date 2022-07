Soledad Villamil habla de la artesanía de construir personajes

- A mí me encanta. No sé si tengo géneros preferidos, pero el policial es uno de ellos. También me encanta consumir policiales. Siempre me gustó leer novelas o ver series. Tiene esa cosa de atrapar al espectador en una historia y seguir el caso en todas sus posibilidades para poder saber quién puede haber sido; el público trata de adivinar todo el tiempo quién fue el asesino. Pero me interesan las producciones con personajes interesantes, no sólo quién mató a quién, sino historias donde se cuenten las relaciones y los vínculos. En “Medusa” soy una fiscal bastante fuera de eje, porque sufrió cuestiones personales que la tienen atormentada. Y en medio de lo suyo le cae el caso de una muerte.