Según Melconian, el FMI no hará el desembolso de septiembre si no se aplica un ajuste "serio"

"Si no hay ajuste, esos U$S 4.000 millones (que debería desembolsar el FMI) no van a entrar; sino barajamos y damos de nuevo este programa, ese dinero no va a entrar. La nueva exigencia será volver a la ruta de los números fiscales, monetarios y externos", afirmó Melconian durante su intervención en el festejo de los 45 años de la Fundación Mediterránea, reprodujo La Nación.