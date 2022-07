River, otros grandes y un torneo que está abierto

Y en verdad, a estas alturas, no es habitual verlos ahí, debajo del puesto 10, a los dos más grandes del fútbol argentino, que lucha por no devaluarse al compás del peso. Pero River está en formación y Boca, en crisis varias. Y Racing, el tercer grande en discordia, en el subibaja. Con ese panorama, no es raro que aprovechen a llevar agua para su molino otros equipos, como Argentinos y Atlético. Por ahí arriba andan también los escoltas Platense y Godoy Cruz. De esos cuatro, tres comenzaron el torneo con la cabeza y los rezos en la permanencia. En las 18 fechas restantes puede pasar cualquier cosa.