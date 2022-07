Lo interesante, en Ojo de Agua y en el ex aeropuerto

En Ojo de Agua, Universitario (45), que hará de visitante en su cancha por fixture, enfrentará a Natación y Gimnasia (36). Será un choque destacado ya que las “Serpientes” quieren seguir conservando el tercer lugar en la tabla de posiciones para así dar un gran paso hacia los playoffs. Natación y Gimnasia, sexto, dará batalla porque también busca meterse entre los cuatro primeros. Al “Blanco” no le queda otra que ganar sí o sí. De no hacerlo y Los Tarcos (44), que tiene por el momento el último lugar de semifinalista, derrota hoy a Jockey Club (16) en el ex aeropuerto, Natación ya no podrá alcanzarlo. En el parque 9 de Julio, Lawn Tennis (37) será anfitrión de Cardenales (26). El puntero y ya clasificado, Tucumán Rugby (59) recibirá a un golpeado Old Lions. Mañana, desde las 15.15, Huirapuca (53) el otro clasificado, visitará a Uni de Salta (13) que marcha último.