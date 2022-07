La Policía sofocó un disturbio provocado por menores

En este caso, por la rápida intervención policial la situación no pasó a mayores. Tras ser advertidos de la situación, efectivos de la Guardia Urbana se presentaron y requisaron al sospechoso, que negaba haber sustraído lo que le recriminaban. “Al parecer se trató de un malentendido y por suerte pudimos sofocar ese conflicto. Los jóvenes no llegaron a los golpes y hasta el momento no se realizó ninguna denuncia sobre el hecho, por lo que entendemos que la cuestión quedó aclarada entre los chicos”, explicó el director de la Guardia Urbana Sergio Juárez.