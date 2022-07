Cartas de Lectores III: Estacionamiento medido III

Me impresiona la falta de criterio de la intendencia de S.M. de Tucumán y, especialmente, de su Dirección de Tránsito. La reciente modalidad de cobro del estacionamiento deja sin trabajo a cientos de personas de bajos recursos y discapacitados que se ganaban dignamente su magro sustento diario. También significa un artero golpe al exhausto bolsillo de los tucumanos que necesitan aparcar su vehículo en la puerta de casa o del trabajo. Esto incluye una gran cantidad de espacios que antes no pagaban nada e implica una enorme transferencia de recursos de Tucumán a una empresa de Santa Fe. Resulta al menos suspicaz la “adjudicación exprés” a un foráneo desconocido por parte de la Dirección de Tránsito y del Ejecutivo municipal. ¿Raro, no? Es la misma DT que, para reducir la circulación vehicular, dejó el microcentro sin opciones, con embotellamientos permanentes, sin importar las urgencias de ambulancias, ancianos, discapacitados, policías o bomberos. La misma DT que no quiere autos en el centro secuestra bicicletas, impone absurdos requisitos a los monopatines y chalecos a motociclistas, pero los motochorros proliferan como moscas. La estrechez mental de esa repartición no tiene límites, suprimiendo los giros libres, obligando a cerrar enormes y vitales playas de estacionamiento al quitarles acceso para hacer “calles peatonales”, generando todo tipo de medidas para aumentar el caos en las pocas calles viables para circular y, obviamente, generando mayor demanda de espacios para estacionar en las arterias que ahora deben pagar el nuevo “servicio de cobro”. Las incoherencias incluyen faraónicos túneles que, a pocos metros de la salida, desembocan en calles a contramano. Enormes carteles de basurales cero en una ciudad inmunda, donde se gobierna solo para el sector entre las cuatro avenidas, mientras los barrios periféricos parecen campos de refugiados, con aguas servidas, calles destruidas y mucha, pero mucha basura por todos lados.