Londres fue un infierno

Esta ola de calor “excepcional” puede tener impacto “en las personas y las infraestructuras”, indicó la Met. Las autoridades pidieron a la población que mantenga alto nivel de hidratación, que cierre las cortinas y no se exponga al sol en la mitad del día, y también que evite viajar a menos que sea esencial. En el caso de la capital británica, Transport for London, que opera la red del transporte, pidió que la gente no viaje a menos que sea esencial, ya que habrá cancelaciones y retrasos en trenes y subte.