Cartas de Lectores III: Los conflictos fortalecen

En el teatro de la vida desde niño viví de la cuarta al pértigo como buey; conocí en los cines a “Tom y Jerry”; en las historias del reino animal me llamó la atención la vida del camaleón y en mi adolescencia comencé a ver los derrocamientos de gobiernos como el del Dr. Ilia y aprendí con tristeza que lo bueno de este mundo dura poco y de ese poco, muy poco. También aprendí que nadie educa cuando impone sometimiento. Así, esquivando obstáculos en la vida cotidiana pasé al siglo XXI aprendiendo en mi vejez que no se puede ser compasivo y respetuoso a menos que también sienta el dolor y la pérdida. Al releer el domingo 17 las columnas “Más distanciados que juntos” y “Ruidos en la aldea política”, mi “ser o no ser” me dice que los conflictos fortalecen y que la ley debe ser más poderosa que el poder; que hay que tener cuidado cuando el hambre acose a los estómagos porque siempre estarán Dios y La Patria demandando. En síntesis, la política debe ser transparente, sana, honesta y el dirigente debe salir elegido por el partido junto a sus proyectos de ley.



Pedro Castaño