“La verdad aún puede ganar en la Argentina”, sostuvo Macri

“Ganó la verdad. La verdad aún puede ganar en la Argentina. No perdamos la fe. Cada vez falta menos para que la Argentina cambie para siempre”, destacó Mauricio Macri en su cuenta de Twitter. Minutos antes se había conocido el fallo de la Cámara Federal, que sobreseyó al ex mandatario en una causa vinculada con la tragedia del ARA San Juan. Se acusaba a Macri de haber espiado a los familiares de las víctimas a través de fotos, búsquedas en redes sociales, seguimientos e infiltraciones en marchas, cuando ese grupo pedía ayuda para encontrar a las víctimas. La Cámara integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia sostuvo en el fallo que ese delito no existió.