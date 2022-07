Cartas de lectores III: cambalache

“Nada es mejor, todo es igual”. LA GACETA nos informa que la UCR se puso a disposición del gobierno de Jaldo… ¿Para qué? ¿Por qué Sánchez, Campero, Salazar y Molinuevo no usaron la oportunidad para exigirle -sí, exigirle- al Gobernador el cumplimiento de leyes y sentencias que condenan al Gobierno de la Provincia y a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán a pagar el sueldo de los jubilados y pensionados provinciales y municipales transferidos a la Nación con la porcentualidad del 82% móvil y automático del total del sueldo del empleado activo? ¿Desconocerán estos funcionarios la ley 6.772 del convenio de transferencia de los jubilados y pensionados a la Nación y las decenas de sentencias judiciales condenatorias que no se cumplen? Mis pocos amigos jubilados de la plaza me preguntan: ¿ellos -los políticos de la entrevista- tienen en su jurisdicción jubilados transferidos que con seguridad los votaron con la esperanza de encontrar quien los defienda? Todos los días leemos las noticias en LA GACETA y muestran que en Tucumán, como en la Nación, los personajes de la política -salvo una pequeña lista- se acusan mutuamente de hechos dolosos, intrigas, malversación de fondos públicos. Total, al fin de sus mandatos no les va a faltar el dinero. No quieren que se les recuerde que en todo el país todavía vivimos millones de jubilados gambeteando la pobreza y las enfermedades, sumándonos a la lista de los desilusionados.