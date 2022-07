El regalo de los 15

“El Mundial viene superando mis expectativas. Me alegra mucho que estemos en semifinales, poder sentir la felicidad y la adrenalina de ver a Las Leonas, un equipo al que sueño poder llegar. También sería un gran orgullo llegar a ser Naranjita”, expresa la delantera de la séptima blanca de Tucumán Lawn Tennis, que se confiesa una apasionada del hockey. “Lo practico desde chiquita. Dejé por un tiempo y retomé hace dos años. Es un espacio donde me siento libre y me puedo expresar de muchas maneras junto a un equipo que me acompaña siempre. Vamos juntas a todas partes, con la esperanza de seguir mejorando como equipo”, elogia.