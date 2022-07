Jaldo, sobre el gasto público: "Nos tenemos que dar vuelta con lo que tenemos"

“Creo que la situación nos va a llevar obligadamente a adoptar medidas como las que tomó la ministra (de Economía, Silvina Batakis). No nos olvidemos que Argentina no puede emitir y no tiene crédito por el acuerdo con el Fondo. Nos tenemos que dar vuelta con lo que tenemos. Es como la casa de uno, no se puede gastar más de lo que ingresa. Si gastamos más, nos endeudamos y después no tenemos con qué pagar”, expresó hoy el mandatario ante la prensa.