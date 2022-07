Condenan a muerte al hombre que disparó el #MeToo iraní

Pero no todo es positivo. Ghousheh consideró que el tribunal no abordó el tema de la compensación a las víctimas y que se opondrían a esto. No es la primera vez que los demandantes reclaman el accionar del tribunal: con anterioridad, afirmaron que los responsables de llevar el caso no estaban tomándolo con seriedad; incluso, Ghousheh y las víctimas salieron a pedir apoyo en las redes sociales el pasado junio. Ante varios palos en la rueda durante el juicio (hubo cancelaciones de las sesiones) el mayor miedo era que Emamverdi pudiese salir en libertad bajo fianza en agosto, cosa que finalmente no sucederá.