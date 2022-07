España busca flexibilizar la oferta laboral para extranjeros: cuáles son los puestos más requeridos

En este sentido, el ministro responsable de Migraciones, José Luis Escrivá, cree en un sistema migratorio “más abierto”, con menos trabas y tiempos de espera para quienes emigran en busca de un futuro mejor. Igualmente, el Gobierno analizará caso por caso, ya que no buscará la regularización generalizada de inmigrantes. Todavía la reforma no está del todo lista, por lo que no hay información de cómo aplicar. Lo que sí establecieron, son los empleos más buscados.