Neosurrealismo en El Bajo, a cielo abierto

MAE fue discípulo de Leonardo Iramaín y considera a su propia producción como la continuación de los antecesores maestros locales, en una nueva proyección cultural de la provincia: “Imagino un nuevo comienzo, desde cero, desde las calles de mi barrio. Hace medio siglo he iniciado este maravilloso mundo del arte cuando los Iramain me enseñaban a dibujar en un cuaderno. El Bajo, el lupenaje, el cruce de culturas distintas... Exponer en las calles es como un sueño. Ver como un comerciante, un vendedor callejero, un profesional, un niño o un coleccionista se para a apreciar una pintura durante minutos, jamás lo he vivido en un museo o en una galería. Ese diálogo infinito entre el amante del arte y la obra, en las calles, en un día frío y soleado. Eso sí que es magnífico en los tiempos que se viven”.