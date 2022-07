Por la incertidumbre, el riesgo país vuelve a subir y llega a 2.654 puntos básicos

“Nos encontramos en una crisis de expectativas, claramente la incertidumbre no cede y el mercado busca cobertura en meses donde se espera una volatilidad creciente. En este marco, la demanda de dinero continúa la tendencia bajista y la presión en la inflación y tipos de cambio no cede. Hoy en día el mercado no cree que la flamante ministra de un volantazo en el rumbo económico y se descuenta un mayor riesgo de incumplimiento en las metas con el FMI. Está claro que si bien a esta altura las metas funcionan como un ancla y parecerían tener cierta flexibilidad, alejarse más del cumplimiento de las mismas, debilita a los activos financieros”, remarcó al diario La Nación Lucas Yatche, head of strategy and investments de Liebre Capital.