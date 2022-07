La dueña de un hotel alojamiento se cansó de los robos y tomó una drástica decisión

“Disculpame, pero no sacamos fotos, tenemos cámaras sólo afuera y como verás siempre se ve la parte de atrás del vehículo, y otra forma no tenemos, optamos por esta porque estamos cansados de que roben absolutamente de todo y no es de ahora, es de años. Solo que así frenamos un poco”, argumentó la dueña y aseguró que en las habitaciones no hay cámaras.