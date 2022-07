La nueva de vida de Chano: publican imágenes del músico a un mes de su internación

Marina Charpentier, la mamá de Chano Moreno Charpentier, habló con América TV y no pudo evitar las lágrimas al referirse al estadio de salud de su hijo. "La internación es para que él tome conciencia de por qué está ahí. Es una medida más, no creo que sea distinta, esperemos que resulte esta internación. Necesita aquietar su dolor y su cabeza", precisó la madre del cantante de 40 años.

"Un adicto la mayoría de las veces se hace daño a sí mismo", afirmó Marina. Y añadió conmovida: "Ninguna mamá quiere ver a su hijo morir y muchas de ellas que ya no lo tienen me dicen que pelean por el mío y por los otros".