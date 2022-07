Cartas de lectores III: tipos de lectores

Tras la celebración del día del escritor, me parece oportuna la referencia a la relación que tienen los lectores con los libros, a través de una tipología expuesta en mi libro “Quehaceres de escritura” (2016). 1. Lector tecnócrata. Lee únicamente textos vinculados a su profesión; también se incluyen los estudiantes que leen para aprobar un examen. 2. Lector episódico. Lee circunstancialmente, más bien hojea diarios, revistas, prospectos médicos, libros de autoayuda. 3. Lector puro. La lectura no es una práctica en su vida, sino que la lectura es una forma de vida (R. Piglia) 4. Bibliocleptómano. (“biblio”: libro; “clepto”: quitar; “manía”: trastorno) se refiere al que no puede vencer la tentación de llevar los libros ajenos a su biblioteca. 5. Lectores ávidos. Son aquellos que leen más de 20 libros al año (Michelle Petit). 6. Ciberlectores . Sólo leen en las pantallas 7. Lectores exquisitos: leen muy poco porque solo busca “buena literatura” 8. Ilector (prefijo latino in+ lector). Es una forma de analfabetismo cultural; personas alfabetizadas que no solo carecen del hábito lector sino que ignoran que la lectura cotidiana de libros constituye una experiencia digna de disfrutarse. En fin, creo que las personas alfabetizadas, en tanto lectores gozan de derechos y pueden asumir obligaciones, aunque por la actitud o los hábitos lectores integren distintos grupos; tengamos en cuenta que la clasificación de lectores ensayada es un ordenamiento que muestra el criterio del clasificador simplemente con un afán lúdico. Lo más saludable es celebrar la lectura, arrebatarle al autor el libro que uno elija para convertirse en lector...