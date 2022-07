Hacerse famoso en las redes: un éxito fugaz

Es verdad que hoy, con internet y las redes sociales, fácilmente uno puede tener 5 minutos de fama. El tema es mantenerse. Esos minutos de fama no son más que eso. Después, fuiste. En cambio, para poder tener una carrera donde la fama sea duradera, hay que tener un montón de cosas. No solamente haber hecho un tiktok o un Instagram buenísimo. Porque ¿cómo mantener eso en el tiempo, si las redes sociales permanentemente están mutando? En cambio, la televisión y la radio no mutaron nunca. Cambiaron los formatos, pero siguen siendo los mismos medios.