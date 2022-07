Golf en EE.UU. : Núñez está cerca de la punta

Aunque no pudo sostener la punta que había ostentado al término de la ronda 1, Augusto Núñez siguió encendido el torneo The Ascendant del Korn Ferry Tour en Colorado (EE.UU.) El yerbabuenense está con 136 golpes a dos de los punteros, los estadounidenses Ryan McCormick y Dawson Armstrong. Por su lado, Nelson Ledesma superó el corte con una tarjeta de 142, algo que no pudo lograr Martín Contini. Hoy, tercera ronda.