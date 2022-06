Abel Pintos le llevó una taza de té caliente a un músico callejero: "Tomá, hace frío"

Eternamente agradecido, el joven se lo hizo saber en persona y contó la anécdota en redes sociales. “Anécdota del día: Esta foto representa a este hombre en pura humildad. Me trajo un té de menta y me dijo ‘Toma hace mucho frío para cantar’”. Realmente sorprendido por el gesto del músico, agregó: “Realmente me temblaban las piernas y le dije ‘ojalá algún día le genere lo que vos me generaraste hoy en este momento a alguna persona’. No les puedo explicar su respuesta del todo pero me miro y dijo sonriendo ‘Obvio que sí’”. “¡Este hombre me hizo el día!”, concluyó emocionado y agradecido.