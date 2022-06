Qué dijo Barack Obama tras la decisión de la Corte Suprema de EEUU sobre el aborto

La Corte derogó este viernes el histórico fallo Roe vs Wade, que consagra el derecho constitucional al aborto en el país desde 1973. El fallo no hace que el aborto sea ilegal, pero dado que el acceso al procedimiento ya no se considera un derecho constitucional, los estados ahora pueden actuar para prohibirlo. Alrededor de la mitad de ellos ya han indicado su voluntad de hacerlo.