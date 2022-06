Cano: "El avance del narcotráfico fue brutal por la inacción de los que gobiernan hace 20 años"

Por último, se mostró pesimista, respecto de que se vay a alcanzar una solución. "Esto no va a cambiar si no hay una decisión frontal de luchar decididamente contra el narcotrafico. En cada proceso electoral se ve a dirigentes del oficialismo fotografiándose con los responsables del aumento del narcotráfico en la provincia. Lamentablemente, seguimos viendo anuncios en materia de seguridad que fueron los mismos que hacía (el ex gobernador José) Alperovich en 2005 y la conclusión de lo que vivimos es el diagnóstico que hoy hicieron los curas de la Pastoral y que ya toda la sociedad tucumana sabe", manifestó.