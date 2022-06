Cristina, capitana y Alberto, va y viene

Es verdad que la vicepresidenta lo que más busca es no quedar pegada con lo que considera que será un fracaso de la economía debido a que Martín Guzmán no hace lo que ella quiere y entonces, si puede disparar, dispara para salvarse de la catástrofe y para que se note que no tiene nada que ver. Si lo de la lapicera no fue suficiente metáfora, en esas seis palabras del tuit ella explica de modo bien directo cómo se hace para llevar el timón. Y lo disparó sin anestesia, aún después de que el martes recibió un mandoble judicial bastante importante, ya que el juicio oral por los negociados en Vialidad comenzará sí o sí y ella estará en el banquillo de los acusados.