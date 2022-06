Tini Stoessel y Rodrigo De Paul viven a pleno su romance en las playas de Miami

En una nota que dio Sabatini en mayo a Teleshow, al ser consultada sobre "algún consejo para darle a Tini si se suma a este universo", la cantante respondió: "Que se tome las cosas con mucha calma y que no lea Internet, que no lea las redes. No sé cómo será la relación de Tini con Rodrigo (De Paul), si están o no, tampoco me voy a meter en eso, pero sí a cualquier persona que esté con una persona tan expuesta como un futbolista le diría que no lea las redes porque son la muerte. La muerte. Más para las mujeres que están con futbolistas".