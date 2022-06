Milei y la venta de órganos: “un problema de mercado”

Javier Milei volvió a defender su postura a favor de la venta de órganos. “Hay 7.500 personas que la pasan mal y que pueden llegar a morir por la ineficiencia de no reconocer que un problema de mercado”, señaló el diputado libertario en Colombia. “No me molesta si la gente no le gusta tal o cual posición; yo te voy a decir mi verdad, más fácil es contestar como el resto de los políticos, con focus group”, sostuvo el economista. En esta línea, negó que haya “metido la pata” y reconoció que bajó en las encuestas: “sí, pero no me preocupa, prefiero decir una verdad incómoda antes que una mentira confortable”, sostuvo.