Cinthia Fernández respondió a los polémicos dichos de Matías Defederico: "Fue el peor hombre del mundo"

La modelo enfatizó que lo único que reclama es que su ex cumpla con la cuota alimentaria. "Y no me vengan a decir que no hay plata. Y también lo que reclamo es que se ocupe como padre, porque no todo es plata. Porque hay tipos que no pueden poner la guita que un hijo necesita, (…) pero lo complementa con otras cosas, siendo un buen papá, estando. Mi reclamo es ese”, aclaró Fernández.