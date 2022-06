“Que les paguen más a los trabajadores si falta mano de obra", afirmó Guzmán

Guzmán realizó estas declaraciones en una entrevista realizada al diario “La Capital” de Rosario, Santa Fe, y luego de los anuncios de medidas macroeconómicas. En esa línea, explicó que “la política de suba de tasas de interés no es para enfriar la economía”. “Es para darle consistencia a un proceso de crecimiento con inclusión social. La tasa no ataca la inflación de forma directa. Ese mecanismo en la Argentina no existe porque el canal del crédito es muy débil. El mecanismo es que podamos tener acumulación de reservas, y eso es una condición necesaria para atacar la inflación”, remarcó.