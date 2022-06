La asquerosidad que Damián De Santo hacía de chico

El protagonista fue el actor Damián De Santo. "La infancia nos marca a todos. Yo recuerdo que cuando mis viejos se separaron había muy poca guita en casa, y a mí me desesperaba no tener chicle, llegar al colegio y no estar masticando chicle porque todos entraban masticando chicle, entonces, una cuadra antes de llegar, esto es una asquerosidad y lo voy a contar igual, buscaba chicles en el piso", recordó con lujo de detalles.