Los transportistas paran desde el martes

“Pedimos una política federal, para que consigamos el mismo precio del gasoil que en la capital. No estamos siendo competitivos y no estamos pudiendo trabajar porque nuestros clientes no aceptan las nuevas tarifas, que son consecuencia de la suba en el costo del combustible”, afirmó a LA GACETA Eduardo Reinoso, presidente de la Asociación de Transportistas de Carga de Tucumán (ATCT). “Estamos trabajando con tarifas que no fueron actualizadas, mientras que el gasoil aumentó un 230%, las cubiertas un 150% y el seguro un 100%”, acotó. El vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, había intentado en los últimos días frenar la medida de fuerza, renovando las promesas de regularización del abastecimiento del combustible en un período de alta actividad productiva. Jaldo tenía previsto convocar la semana siguiente nuevamente a los distintos actores económicos, con el fin de monitorear la situación.