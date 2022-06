Un giro impensado por un robo en la facultad de Artes

“Niego esa acusación”, dijo el imputado en la audiencia. Momentos después indicó que desde hace 22 años consume droga. “Cuando estudiaba Odontología perdí a mi padre. Eso me dejó muy mal. Vino un compañero y me dijo que él tenía un remedio que me sacarían todas las penas: ahí probé la novacaína y no paré más. Nunca pude parar de hacerlo”, explicó. Este es un fármaco utilizado para las prácticas odontológicas como anestesia. Su consumo genera una fuerte adicción, genera severos daños en el sistema nervioso central. Ibarra dijo que se gana la vida cuidando autos en la zona de la Facultad de Artes y que vive en situación de calle. “Tengo una orden de prohibición a mi madre. A pesar de esta medida, ella me aceptó que volviera, pero mis hermanos, que no viven en la casa de Banda del Río Salí, me corrieron porque temían que le hiciera algo”, explicó el procesado.