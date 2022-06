Una performance colectiva en homenaje a Esteban Koukas

En opinión de su amigo, Koukas no presentaba propuestas en salones de arte porque no sentía la necesidad de que lo legitimen, sino que prefería sentirse excluido. “Era un excéntrico. No tenía la necesidad de vender su obra. Solamente de hacerla y de que alguien la disfrute -remarcó-. No paraba de hablar y de explicar cosas, de transmitir conocimiento, porque era muy culto y muy generoso”.