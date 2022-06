Cande Ruggeri está embarazada: su padre lo reveló en su programa al aire sin su permiso

Luego de dicho momento de felicidad, el ex defensor de la Selección Argentina dijo “ya lo tiramos” y se puso en duda si estaba bien o no contarlo. “¿Pero Cande ya blanqueó?”, preguntó el Chavo Fucks, a lo que Oscar se sinceró: “No sé si se podía decir, creo que sí. ¿Sabés cuánto hace que me lo dijeron? Y vengo acá, me la banco. Guardé bastante”.