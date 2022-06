Cartas de lectores III: peso

Desde que salieron los famosos billetes coloridos de los próceres veo que solo generaron polémicas de ambos sectores, oficialistas y opositores. La solución de que ahora Juntos por el Cambio quiere eliminar las pocas monedas que hay, hace que cada uno cobre el precio que sea; no será redondeando a favor del cliente sino del comprador, en especial los taxistas, que día a día sacan cinco pesos, dos pesos. Tuve la oportunidad de ir al extranjero y ver cómo manejan monedas los brasileños, los chilenos y los uruguayos, sin ningún problema. Uno paga una cosa y jamás en ninguno de los tres países mencionados me faltó el vuelto. La altísima inflación que tiene nuestro país ha destruido el salario del trabajador y de la clase media, y nadie hace nada para bajarla o no saben cómo hacerlo; pero emitiendo billetes así no es la solución, ni sacar monedas, parece un país que sufrió una guerra. Fernández culpa a Macri y Macri culpa a Fernández. ¿Alguno de estos señores pensó en el pueblo? Hace años que Argentina está en recesión; los salarios no están acordes a la inflación, nos aumentan todos los días las cosas y tenemos que hacer malabares para llegar a fin de mes. Señores políticos, estamos cansados de tanto manoseo; si tanto admiran a San Martín o a Belgrano, les recomiendo que lean sus vidas y pregonen la unidad que hace la fuerza para que entre todos podamos sacar al país de esta situación calamitosa. Nada va a cambiar con billetes y monedas que no tienen valor.