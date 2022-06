Masso: “Hay que avanzar en la aplicación de la ley de albinismo”

"Esta comunidad venía sufriendo no solo la discriminación sino también el no poder afrontar el día a día con todas las necesidades que tienen: estudios genéticos, cremas protectoras, anteojos especiales, etc. Finalmente a fines de 2019 logramos que se aprobará esta ley para que todas las personas con albinismo de la provincia estén protegidos", agregó Masso.