Día del Padre: Tres propuestas que no podés ignorar

Si no querés salir de casa o querés que papá no sospeche nada, la empresa te ofrece también un servicio de delivery con envíos gratis en compras superiores a los 1.000 pesos (el beneficio del Club no aplica para estos servicios) para que disfrutés desde la comodidad de tu hogar. No dudés en aprovechar las increíbles promociones que Arcor Center tiene para vos y tu familia. En su cuenta de Instagram @arcorcentertucuman, siempre sube sus promociones y sorteos, así que no dudés en seguirlos y disfrutar de la dulzura que solo Arcor Center puede ofrecer.