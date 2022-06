Una sentencia rechaza que se cobre intereses sobre intereses

"Podría argumentarse que, dada la libertad de contratación, el prestamista decide y asume el riesgo de incumplimiento del consumidor. Pero no puede soslayarse que no solo el deudor, sino también el acreedor debe obrar con cuidado, previsión y según las exigencias de la buena fe. En este sentido, es importante señalar que el mandato constitucional de protección de los derechos del consumidor y de sus intereses económicos no es compatible con la concesión de crédito de forma compulsiva y bajo condiciones usurarias", aseveraron.