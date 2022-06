Estados Unidos dejará de pedir el test de COVID-19 a las personas que lleguen en avión

El director ejecutivo de American Airlines, Robert Isom, dijo la semana pasada en una conferencia que el requisito de los test era “absurdo” y estaba “deprimiendo” los viajes de ocio y de negocios, el 75% de los países a los que American vuela no tienen requisitos de pruebas. “Estamos realmente frustrados y esto es algo que está perjudicando no sólo a los viajes de Estados Unidos, sino que simplemente no tiene sentido”, dijo Isom la semana pasada.