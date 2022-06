Bonos en pesos: seis puntos clave que explican las razones de la caída en el mercado

Para comprar bonos en pesos y empujar al alza sus valores, el Banco Central tiene que emitir dinero. A favor tiene que esa emisión monetaria no es, al menos no linealmente, una transferencia al Tesoro para pagar por déficit. Entonces no incumple metas del Fondo Monetario Internacional. Pero a nivel monetario, si, son más pesos emitidos. Entonces el Banco Central necesita ganar la pulseada al menor costo posible.