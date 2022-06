Así es la lujosa mansión que Sergio Agüero se compró en Miami

El "Kun" se refirió en vario ocasiones sobre su decisión de no volver a vivir en el país. "No voy a vivir en Argentina no por no pagar el patrimonio. Yo iría a un lugar donde vos creas que estás tranquilo. Hoy la gente en Argentina, hay que ser sinceros, se está yendo a vivir a barrios cerrados", contó durante una entrevista.