Joss Stone brilló en el Luna Park y le cumplió el sueño a una fan argentina

Descalza como acostumbra, Joss Stone llegó al escenario con una sonrisa que deslumbraba, impresionada por el amor de su público y luciendo como la persona más feliz del mundo por estar allí. Su repertorio recorrió gran parte de su extensa discografía. Incluyendo hits tales como Super Duper Love o You Had Me, pasando por temas de su último disco Never Forget My Love e incluso haciendo un lugar para canciones ajenas que ya ha hecho propias como I Put a Spell on You.