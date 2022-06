Hay buenos planes que se hacen en la arena

Así, una jugadora de handball se anima. Es dueña del balón, avanza a toda velocidad. El horizonte le muestra lo mismo que en el salón techado donde conoció el deporte: varias rivales que están por marcarla. Pero la mentalidad “outdoor” es diferente a la “indoor” porque pese a que la arena provoca una sensación de avanzar menos haciendo la misma fuerza que en el suelo firme, a metros del arco el factor extra puede ser muy eficaz para que el destino de la pelota sea de gol. La decisión, por más que implique mayor esfuerzo, es no tomar como opción de pase a las compañeras e irse con todo hacia adelante. Y en el momento que el instinto lo crea conveniente, elevarse, alzar vuelo, estirar las piernas para despegarse de la arena que después amortiguará, un poco al menos, la caída. ¿Importará si hubo o no gol? Por supuesto, pero el espectáculo de destreza, habilidad y despliegue físico habrá hecho menor el drama si no hubo anotación.