Encuentran los restos de una mujer de hace 2100 años con una corona de oro

Los especialistas están analizando el esqueleto con el propósito de averiguar algunos datos relacionados con la mujer, como su salud, su edad y las causas de su fallecimiento. Se cree que los objetos encontrados junto a ella indican que procedía de una familia aristocrática. "No sabemos mucho sobre la historia de esta área durante el siglo I a. C.", dijo Chondrogianni-Metoki a WordsSideKick.com.

Hace miles de años, Kozani estaba cerca de una ciudad importante llamada Mavropigi (el sitio ahora es un pueblo) que albergaba un santuario dedicado a Apolo, dijo Chondrogianni-Metoki, indica Science Alert. Los registros históricos muestran que durante el siglo I a. C., el control y la influencia romanos en Grecia iban en aumento.