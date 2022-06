Amazon Prime estrena la tercera entrega de la serie “The Boys” y otros títulos

(YA DISPONIBLE) Comedia mexicana que sigue la vida de Paz, una mujer bondadosa quien ha permitido que todos a su alrededor la traten como si no valiera nada, guardando silencio para no herir sus sentimientos. Hasta que un día, en su cabeza, un fenómeno la obliga a expresar lo que siente. Ahora no habrá quien la detenga de decir la verdad a todos quienes la rodean.