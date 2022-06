El periodista Jaime Rosemberg presentó su último libro en Tucumán

El autor del libro expresó su gratitud por el recibimiento y resaltó el encuentro con jóvenes ávidos de conocer. “Es importante aportar a los jóvenes que están interesados en la política, me parece que es valioso y útil para que sea provechoso”, dijo. Señaló que el intercambio en la provincia de Tucumán fue lindo, “el público dio su opinión, recordó cosas, me hizo recordar algunas cosas que no las tenía presente”. En relación a la vida de Amaya expuso que es indicativa a la tentación de la violencia cómo puede pudrir los cimientos de una sociedad, con el uso de la violencia para resolver conflictos, “es un mensaje que en muchos momentos de la Argentina no supimos escuchar y esperemos que ahora que cumplimos 40 años de democracia ininterrumpida, haya sido suficiente como para entender que el sistema democrática tiene erros y cuestiones pendientes, pero que es el mejor sistema en el que nos podemos organizar para vivir en comunidad”, sostuvo.